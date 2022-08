Montalbano, personaggi Disney e tanta gente per l'ultimo saluto al piccolo Ivan

FASANO - Si sono svolti questa mattina (mercoledì 24 agosto), presso la chiesa di Montalbano di Fasano, i funerali di Ivan. Era presente tanta gente. Il piccolo guerriero era malato da tempo, il brutto male ieri lo ha portato via. Per Ivan si erano mobilitati in molti lo scorso luglio, per esaudire il suo sogno. Ivan voleva visitare Dinseyland, ma le sue condizioni di salute rendevano difficoltoso, se non impossibile, il lungo viaggio. Così un'associazione di Fasano, "La banda di Minnie e Topolino", recependo la richiesta della mamma del bambino, si era mobilitata per donargli una serata di gioia. Ieri, dopo la triste notizia, l'appello della presidente dell'assocciazione, Ilaria Sardella: personaggi Disney e Marvel anche per i funerali di Ivan. E così è stato. La bara bianca, all'uscita della chiesa, è stata accolta dalle mascotte che hanno reso omaggio, il tutto accompagnato dalle note della canzone preferita di Ivan.