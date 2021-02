Moria di uccelli nella zona industriale: carcasse sparse sull'asfalto

BRINDISI - Non sono passati inosservati gli uccelli morti che nella mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio, erano disseminati sull'asfalto di via Enrico Fermi nella zona industriale di Brindisi. Decine di carcasse, anche schiacciate dalle auto, erano sparse per strada. Le cause sono ignote, al momento non risultano interventi da parte degli organi competenti. Sarà stato il vento? La neve? La torcia del Petrolchimico rimasta accesa fino al tardo pomeriggio? Tutte domande che si pone chi ha assistito alla scena, certo è che si tratta di un fatto anomalo.