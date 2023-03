Multiservizi, Cobas: "Rischio licenziamenti di sei precari sembra rientrato"

BRINDISI - Potrebbe rientrare il rischio di licenziamento di sei lavoratori della Brindisi Multiservizi, il cui contratto è in scadenza ad aprile 2023. La buona notizia è stata comunicata dal segretario provinciale del sindacato Cobas di Brindisi, Roberto Aprile, al termine di un incontro avuto stamani (giovedì 30 marzo) con il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e il segretario generale, Pasquale Greco, a margine di un sit in organizzato davanti al municipio di Brindisi. Il sindacalista contestualmente auspica un piano industriale che rilanci le attività della società in house del Comune di Brindisi.