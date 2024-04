Il seminario universitario dei procuratori brindisini Tateo e Narcisi

Si è svolto ieri un seminario per gli studenti del corso di Diritto e Management dello Sport presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università del Salento che ha visto protagonisti i brindisini Giovanni Tateo (professore in Scienze Motorie presso la l’Università Carlo Bo di Urbino) e Valeriano Narcisi in qualità di relatori. I due procuratori calcistici fondatori della GiòSport Management hanno offerto agli studenti e agli appassionati l'opportunità unica di immergersi nel complesso mondo delle negoziazioni contrattuali nel mondo dello sport, concentrandosi sul rapporto tra procuratore e atleta assistito.

Tateo e Narcisi hanno condiviso le loro conoscenze approfondite su questo argomento cruciale, evidenziando le abilità e le competenze necessarie per essere un procuratore sportivo onesto e professionalmente valido. Attraverso esempi concreti e casi pratici, hanno illustrato l'importanza di una corretta gestione dei mandati, mettendo in luce le responsabilità e gli obblighi che accompagnano tale ruolo.

Uno dei momenti salienti del seminario è stata la presentazione di un fac-simile di un contratto tipo tra un agente sportivo e un calciatore assistito. Questo esempio pratico ha permesso ai partecipanti di comprendere appieno i dettagli e le clausole fondamentali di un accordo di questo tipo, aprendo una finestra privilegiata sulle dinamiche contrattuali che caratterizzano il mondo del calcio professionistico.

L'insegnamento trasmesso da Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi ha stimolato la partecipazione dei presenti che hanno avuto anche l’opportunità di soddisfare diverse curiosità rispetto ad una figura procuratore calcistico, arricchendo le loro conoscenze e preparandoli ad affrontare le sfide di un settore sempre in evoluzione.b