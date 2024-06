Nave Palinuro in mostra sul lungomare: visite gratuite oggi e domani

Nave Palinuro stazione davanti alla scalinata Virgilio, sul lungomare di Brindisi, dove sarà visitabile (gratuitamente) dalle ore 18 alle 20 di oggi (lunedì 10 giugno) e per tutta la giornata di domani. Il veliero della Marina Militare è arrivato a Brindisi sabato scorso, in occasione del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno. Fino a stamattina ha stazionato nel Seno di Levante, nei pressi della sede dell'Autorità di sistema portuale. Poi si è spostata nel cuore del porto interno, dove la si può ammirare in tutto il suo splendoare. La apprezzeranno, di sicuro, anche i crocieristi della Msc Magnifica che intorno alle ore 16 arriveranno a Brindisi. A vivacizzare il lungomare anche il mercatino degli hobbisti allestito davanti alla sede della Capitaneria di porto e la nave da crociera "Mykonos Magic", che sta accogliendo le forze dell'ordine aggregate in vista del vertice internazionale.