Sosta con disco orario e aperture pomeridiane: le novità al mercato della Commenda

Novità per il mercato ortofrutticolo situato nei capannoni ex Inapli, in viale risorgimento. Le nuove generazioni di commercianti, anche grazie alla fiducia e coesione dei loro predecessori, hanno iniziato ad adottare delle strategie che possano non solo migliorare i servizi offerti ai clienti, ma anche garantire ad una platea più estesa di poter acquistare i loro prodotti. Da qualche giorno sono infatti comparsi dei cartelli sulla recinziome perimetrale, per informare gli automobilisti che la sosta è consentita con disco orario. Come dichiara Francesco Palma, commerciante di frutta e verdura, “la sosta con disco orario consentirà un turnover di auto e di conseguenza garantirà a un numero più elevato di persone, di accedere ai locali del mercato”.

La sosta è consentita gratuitamente per un’ora, tempo sufficiente per fare degli acquisti. Chi non ha un disco orario potrà semplicemente indicare su un foglio l’orario d’arrivo, mettendolo in evidenza. Tra le altre novità proposte dai commercianti, ci sono 2 aperture pomeridiane che partiranno dal 18 novembre 2021, previste per il giovedì e il sabato, dalle 16 alle 20,30. Mattia De Simone, dell’Azienda Avicola De Simone, spiega: “Dialogo e coesione, migliorano la qualità dei servizi, per questo è fondamentale la fiducia da parte del gruppo storico dei commercianti”.

Infine l'intervista a Giuseppe Sciarra, giovane commerciante che ha preso in mano l’attività di famiglia, presente in piazza da diverse generazioni: “Mio nonno e mio padre mi hanno sempre raccontato di quanto fosse grande e conosciuta la nostra piazza, qui sono presenti culture e tradizioni locali, per questo motivo dobbiamo dialogare con l’amministrazione, la piazza è un bene di tutto il popolo brindisino”.