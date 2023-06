Decine di parcheggi all'interno dell'ex cinema: la proposta lanciata dalla giunta Marchionna

L’ex cinema/teatro Di Giulio, da decenni in stato di degrado e abbandono, potrebbe diventare un parcheggio nel centro di Brindisi, afflitto dall'atavico problema della carenza di posti auto. Per adesso quella lanciata dal Comune di Brindisi è solo una proposta, la cui fattibilità dovrà essere valutata nell’ambito dei programma integrato di rigenerazione urbana del centro storico.

Al vaglio dell’amministrazione comunale ci sono una serie di interventi di cui ieri (giovedì 29 giugno) si è parlato nel corso di un incontro con Ordini professionali e associazioni di categoria, fra cui Confindustria, Ance (Associazione nazionale costruttore edili) e Cna.

Anche enti e organizzazioni private, infatti, potranno dare il loro supporto nella stesura del progetto di pre fattibilità che riguarda non solo la trasformazione dell’ex cinema in area di sosta con decine di posti auto, ma anche l'individuazione di altri potenziali parcheggi e la valorizzazione di alcuni immobili comunali in disuso. Il riferimento è in particolare ai locali al secondo piano dello stabile che circonda piazza Mercato, già sede dell’ufficio Attività Produttive, e all’edificio in via Vanini (alle spalle di piazza Mercato) che ospitava la sede della Brindisi Sport, poi riadattato ad archivio comunale.

La delibera approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Marchionna dà il via alla fase di confronto con i privati. Il vice sindaco, con delega all’Urbanistica, Massimiliano Oggiano, illustra l’iniziativa.