Tari, nuove regole: cosa cambia per case vacanze e affittacamere a Brindisi

La tariffa Tari ora verrà calcolata in base al numero reale di posti letto dichiarati presso gli uffici comunali. Questa la principale novità per case vacanze, affittacamere e locazioni turistiche ricettive di Brindisi, in virtù delle modifiche al regolamento comunale che oggi sono state approvate dal consiglio comunale di Brindisi, con 18 voti favorevoli e cinque astenuti. Con gli stessi numeri è stato approvato anche un emendamento alla delibera proposto dal consigliere comunale Roberto Quarta.

“Precedentemente – spiega Quarta - queste strutture erano soggette sia alla quota fissa che a una quota variabile calcolata al massimo, come se ospitassero sei componenti. Questo criterio penalizzava anche i piccoli appartamenti con una sola camera da letto e due posti letto”.

Ora, come detto, la tariffa verrà calcolata in base al numero reale di posti letto dichiarati al Comune.

“Per farlo – conclude Quarta - i proprietari devono allegare obbligatoriamente anche la dichiarazione al Dms (la piattaforma telematica della regione Puglia), necessaria per avviare l’attività. Questo cambiamento mira a rendere la tariffazione più equa e proporzionata all'effettiva capacità ricettiva delle strutture”.

