Oltre tremila tonnellate di rifiuti incendiati e interrati: i sopralluoghi del Noe

I militari del Gruppo carabinieri per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica di Napoli e della Sezione di Polizia Giudiziaria di Taranto, con il supporto in fase esecutiva dei colleghi delle Compagnie di Manduria (Ta), Francavilla Fontana, Castellaneta (Ta) e Massafra (Ta), hanno dato esecuzione a 5 provvedimenti cautelari personali degli arresti domiciliari ed ulteriori 20 provvedimenti tra reali e patrimoniali per i reati di associazione per delinquere ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti speciali e discarica abusiva.

