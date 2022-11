Brindisi, Piccolotti: "Chiederemo al governo di investire sulle rinnovabili"

BRINDISI - "Bloccare la Centrale e investire sulle rinnovabili. Qui c'è un sindaco che ha fatto una battaglia importante e non va lasciato da solo". E' il commento di Elisabetta Piccolotti, parlamentare dell’Alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana, al termine dell'incontro organizzato questa mattina (sabato 19 novembre 2022) nella sala comunale “Mario Marino Guadalupi” in piazza Matteotti a Brindisi. Nel corso dell’incontro, la parlamentare eletta nel collegio Brindisi – Lecce ha informato i cittadini su quanto si discute in Parlamento di interesse generale e relativo al territorio Brindisino, in particolare su come si vogliono fronteggiare i gravosi, e per molte famiglie insostenibili, rincari delle bollette di forniture di gas e luce e sull’iniziativa dell’Alleanza Verdi/Sinistra per rendere pienamente operative e diffuse alle famiglie interessate le Comunità energetiche, per favorire, facilitando gli accessi e le procedure, l’utilizzo delle energie alternative rinnovabili con gli abbattimenti relativi delle bollette.