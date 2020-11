Tamponi, centralini in tilt: "Ore al telefono senza parlare con nessuno"

Dopo 4 ore e 13 minuti di attesa, nessuna risposta. Due coniugi con figli positivi al Covid in casa hanno tentato tutto il giorno di prenotare un tampone tramite i numeri telefonici forniti dall’Asl Brindisi, ma nessun operatore si è fatto vivo dall’altro capo della linea. Marito e moglie hanno da venerdì febbre e dolori. I due figli avevano già effettuato i test, risultati positivi. A Brindisi e nel resto della provincia, purtroppo, ci sono decine di famiglie nella stessa situazione. Le richieste di tamponi aumentano di giorno in giorno ed evaderle diventa sempre più complicato. Con questo andazzo, il sistema di tracciamento rischia di andare in tilt, in una delle province italiane con l'indice di contagio più elevato.