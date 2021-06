Oria, furgone senza guidatore e freno a mano: si schianta contro le auto

ORIA - Fortunatamente non si registra nessun ferito: solo una donna sotto choc. Un furgone senza conducente ha percorso alcuni metri in retromarcia, impattando contro alcune autovetture. E' accaduto martedì 15 giugno 2021 a Oria. Nelle immagini qui pubblicate si vede un'auto che si accosta ed evita il mezzo, fuori campo. Poi il furgone entra nell'inquadratura e termina la sua corsa contro un'autovettura, danneggiandola.

In totale si conteranno circa quattro mezzi coinvolti ma, come detto, per fortuna nessun ferito. La donna che guidava l'auto che ha evitato il furgone accostandosi ha accusato un malore, ma sta bene. Probabilmente il mezzo aveva o il freno a mano non inserito, o rotto, per questo ha percorso diversi metri nel centro di Oria, nei pressi di piazza Manfredi. Il guidatore si era fermato per effettuare delle consegne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la polizia locale, per i rilievi.