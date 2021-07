Topi d'appartamento colti in flagrante e ripresi con il cellulare in pieno giorno

ORIA - Chi gira questo video inveisce, a ragione, contro delle persone: si tratta di topi d'appartamento, infatti, colti in flagrante in pieno giorno. Sono tre soggetti, col viso coperto dalle mascherine, che escono in fretta da una finestra. L'uomo che li riprende, dalla sua auto, asserisce che quella è la sua abitazione, quindi apostrofa i ladri e dice che stanno giungendo i carabinieri. I topi d'appartamento, colti in flagrante, salgono velocemente a bordo di una Volkswagen Golf, con targhe rubate. Colpi simili, in pieno giorno, sono stati compiuti nel Tarantino. Il video è stato girato oggi (venerdì 2 luglio 2021) in via De Girolamo - traversa di via Latiano - a Oria.