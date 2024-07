Ospedale, la nauseante sorpresa aspettando una visita: balcone ricoperto da escrementi di colombi

BRINDISI - Una scena a dir poco nauseante quella che si è presentata nella mattinata di oggi, mercoledì 17 luglio, agli occhi di un cittadino che aspettava nella sala d'attesa del reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale Perrino di Brindisi: i balconi della sala sono completamente ricoperti di escrementi di colombi. Si è formato un vero e proprio tappeto maleodorante. Precisamente si tratta del terzo piano da cui si accede attraverso la scala D.

Il video parla da solo, le finestre della sala erano semi aperte e il cattivo odore aveva invaso la stanza. Non è la prima volta che vengono segnalate situazioni di questo genere al Perrino di Brindisi ma a quanto pare non c'è la volontà di risolvere il problema. Certamente quella quantità di escrementi non si è formata in poco tempo, segno che nessuno interviene da mesi se non anni. O non è mai intervenuto.

