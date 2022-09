Palaeventi, Nando Marino: “Avvio lavori o l’anno prossimo non sarò qui”

Il presidente della New Basket Brindisi ha fatto il punto della situazione sui lavori per la realizzazione della New Arena, durante la cerimonia di presentazione della squadra

BRINDISI - “Se non iniziamo i lavori della New Arena, io l’hanno prossimo non sarò qui”. Lo ha dichiarato il presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino, davanti alle centinaia di tifosi che dalla scalinata Virgilio hanno seguito la cerimonia di manifestazione della New Basket Brindisi, ai nastri di partenza del campionato di A1, per l’undicesimo anno consecutivo. Come spiegato dal general manager del sodalizio di contrada Masseriola, Tullio Marino, in un’intervista a BrindisiReport, gli step burocratici sono stati ormai ultimati. Il tassello mancante, come spiegato dal sindaco Riccardo Rossi, è il via libera del Credito Sportivo, che finanzierà il palaeventi. Un importante contributo arriverà anche dalla Regione Puglia, rappresentata dall’assessore Alessandro Delli Noci.