"Biglietto da visita europeo per il porto di Brindisi”

Le dichiarazioni del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e del presidente del Consorzio Asi di Brindisi, a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto delle aree parcheggio di Costa Morena, attigue al terminal “Il Mondo”, che dall’Asi passanto all’ente portuale.

Con atto distinto e separato, nella stessa mattinata, il presidente dell’Ente portuale e Massimiliano Taveri, in rappresentanza della Società proprietaria del terminal "Il Mondo", hanno, altresì, firmato l'atto di compravendita per l'acquisto della struttura, per la somma di 2,650 milioni di euro. Il bene sarà intestato al Demanio Marittimo dello Stato e, pertanto, rientrerà nelle potestà di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.