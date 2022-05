"Parcheggi di Torre Guaceto: così si aiuta l'area protetta"

CAROVIGNO - Mentre sono in corso i lavori del parcheggio di Torre Guaceto, il presidente del Consorzio, Rocky Malatesta, spiega a BrindisiReport come si è arrivati a questo risultato. Dopo un iter durato sette anni, sarà possibile fruire della riserva in "maniera bella, in maniera ordinata", spiega Malatesta. Il quale nel video enumera le novità relative al progetto "Porta della riserva", novità che arriveranno dal 2023.