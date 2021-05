Da Torre a Firenze contro la fibrosi cistica: partita la pedalata solidale

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una delegazione di ciclisti della A.s.d. Bike Torrese, è partita per affrontare “La pedalata del messaggio”

La solidarietà non si ferma, questa mattina, 27 maggio 2021, una delegazione di ciclisti della A.s.d. Bike Torrese, è partita per affrontare “La pedalata del messaggio” che ha la finalità di raccogliere risorse da devolvere alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. I ciclisti sono partiti da Torre S. Susanna per raggiungere Firenze, l’A.s.d. Strashiddati ha desiderato omaggiare e salutare la delegazione con un pacco gara a cui hanno contribuito: Cose di Casa, Panetteria Consenti, HitchBike, Panetteria Europa e BonaSalus?. La manifestazione terminerà il primo di giugno e farà tappa a San Giovanni Rotondo, Pescara, Assisi, Loreto e Firenze.