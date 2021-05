Il vigile del fuoco Castellana va in pensione: il saluto dei colleghi nel porto

Mezzi in sirena per il saluto al capo reparto dei vigili del fuoco Arnaldo Castellana, che va in pensione dopo 41 anni di servizio. La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio (martedì 4 maggio) presso il distaccamento porto dei vigili del fuoco di Brindisi la cerimonia di saluto. Entrato nel corpo nel 1980 come militare, Castellana ha partecipato al terremoto dell’Irpinia del 1980.

Nel 1983 è entrato come vigile permanente del corpo nazione dei Vigili del fuoco, partecipando a diverse missioni in mare, fra cui: l’incendio della nave Val Rosandra nel 1986; il naufragio della Norman Atlantic nel 2014; l’esodo degli albanesi nel porto di Brindisi; il terremoto de l’Aquila del 2009. Gli è stato inoltre conferito il titolo di Cavaliere della repubblica per il salvataggio di tre naufraghi brindisini nelle acque al largo di Brindisi, nel 2014.