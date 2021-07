"Perdita di gas da treno merci, situazione di estremo pericolo a Brindisi"

Il commento del sindaco Riccardo Rossi: "C'è un progetto per far sì che questo passaggio in città venga evitato"

BRINDISI - Dopo l'episodio di ieri (giovedì 22 luglio), con la perdita di gas da un treno merci e mezza città di Brindisi paralizzata per consentire la messa in sicurezza, BrindisiReport ha intervistato il sindaco Riccardo Rossi. Il primo cittadino spiega: "C'è una situazione di estremo pericolo in città, da anni. Non voglio fare allarmismo, ma la situazione ieri è stata difficile". C'è un progetto per far sì che questo passaggio in città venga evitato, come spiega nel video il sindaco Riccardo Rossi.