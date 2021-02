Il personale scolastico si vaccina contro il Covid: al via la campagna

BRINDISI - Buona la risposta degli operatori scolastici in questo primo giorno di vaccinazioni, stando a quanto riferisce l'Asl di Brindisi. Insegnanti e personale si sono recati nel centro anziani di via Spagna, Bozzano, Brindisi. Anche a Fasano, sempre oggi, è partita la campagna per vaccinare il personale scolastico. Nei prossimi giorni è prevista l'apertura di altri centri vaccinali nel Brindisino. Per la fine della settimana prossima si prevede di completare il quadro dei centri della provincia.