Pet Therapy, quando un cane regala sorrisi e speranze

Operatori ed educatori si sono dati appuntamento ad Ostuni per dimostrare l'importanza dell'aiuto di un cane per bambini e adulti con disabilità

OSTUNI - La pet therapy si basa sul legame uomo-animale e sulla concezione che questa semplice interazione è in grado di apportare molteplici benefici, sia a livello emotivo, migliorando in generale l’umore, sia a livello fisico, cognitivo e comportamentale. Per questo motivo, tale pratica terapeutica sta avendo successo in diversi ambiti, aiutando bambini con disabilità, affetti da autismo e persone anziane, che spesso soffrono la solitudine. E' quanto è stato spiegato e dimostrato, concretamente, sabato scoso, ad Ostuni, nel corso di un evento informativo organizzato dalle associazioni nazionali "Doctor Dog" e "Il mio labrador - educazione cani per disabili", in collaborazione con Opes Italia Cinofilia.

I cani della pet therapy, infatti, posso aiutare bambini e adulti a compiere piccoli e semplici gesti quotidiani, indispensabili per persone che convivono con disabilità diverse a raggiungere traguardi importanti. In questi anni, infatti, numerosi sono i cuccioli di Labrador donati, in particolare, a bambini usciti da terapie pesanti per cercare di accelerare il loro recupero e molti sono i volontari che operano in questo settore.

Nel servizio interviste a Nicoletta Teso, presidente associazione nazionale "Doctor Dog", Terry Lo Tesoriere, referente regionale presso "Il Mio Labrador - Educazione Cani Per Disabili" e Andrea Zenobi, presidente associazione nazionale "Il Mio Labrador - Educazione Cani Per Disabili".