Solaio colabrodo: piove nel sottopasso di via Torpisana

Il problema, anzichè risolversi, tende a peggiorare. Stamattina (lunedì 10 gennaio) bisogna tenere l'ombrello aperto mentre si percorre il sottopasso che collega via Torpisana alla stazione ferroviaria di Brindisi. Il solaio è infatti un colabrodo dal quale filtrano le gocce di pioggia, fino a rendere etremamente scivoloso e insidioso il pavimento, come rappresentato da un cartello che mette in guardia dal rischio di cadute. Si tratta di una questione già nota, alla quale non si riesce a porre rimedio.