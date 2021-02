Piogge abbondanti: il mare si tinge di marrone fra Apani e Torre Guaceto

Si tinge di marrone lo specchio d’acqua fra Apani e Torre Guaceto. Fortunatamente nessun anomalo sversamento. Si tratta solo dell’effetto dei cumuli di terra trasportati in mare da canale reale, a seguito delle abbondanti pioggia che nel corso della notte e nelle prime ore della mattinata si sono abbattute sul Brindisino. Il personale del consorzio di gestione della Riserva di Torre Guaceto si è recato sul posto per verificare la situazione, riscontrando che non vi era nulla di allarmante.