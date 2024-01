Polizia locale, il bilancio delle attività: nel 2023 rilevati oltre 2mila sinistri

Oggi, sabato 20 gennaio 2024, presso la Cattedrale di Brindisi si è svolta la cerimonia per il 156° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale in occasione dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. L'evento è stato organizzato dal Comitato polizie locali di Brindisi e ha visto la partecipazione delle Autorità del territorio. Il comandante della Polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice, ha tracciato un bilancio dell'attività del corpo per il 2023