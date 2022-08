Pensilina Stp danneggiata: le immagini dei vandali in azione

La Polizia Locale di Torchiarolo, tramite i propri canali Telegram e Facebok, ha divulgato un video dell'atto di vandalismo perpetrato fra la mezzanotte e le 3 di oggi (lunedì 29 agosto) ai danni di una pensilina della fermata della Stp situata in via Sanremo, presso la marina di Torre San Gennaro. Nel filmato si vedono alcuni ragazzini, non riconoscibili in volto, mentre tirano dei calci contro i pannelli di plexiglass della struttura, sfondandoli. Il tutto accade davanti agli occhi di altri giovani.

"Acquisiti alcuni video - comunica la Polizia Locale di Torchiarolo - che permetteranno a breve l'identificazione dei responsabili che invitiamo a presentarsi volontariamente e quanto prima presso il nostro Comando.

Leggi l'articolo