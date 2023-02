Le prospettive della base Onu di Brindisi: "Possibilità di espansione"

Le dichiarazioni del sottosegretario generale Atul Khare, in visita nel capoluogo adriatico per due giorni. Questa sera per lui un concerto al Nuovo Teatro Verdi

BRINDISI - Questa sera (domenica 26 febbraio 2023), è arrivato a Brindisi il sottosegretario generale Onu per il Supporto Operativo, Atul Khare, accompagnato dal rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, ambasciatore Maurizio Massari. Nel video, girato nel foyer del Teatro Verdi, le dichiarazioni del sottosegretario Khare, che ha parlato del presente e del futuro della base Onu di Brindisi. Ha detto, tra l'altro, parlando della base Onu: "Per fare alcuni esempi la base ha fornito supporto per l'Ucraina inviando auto antiproiettile per facilitare le operazioni all'interno di quel paese martoriato". La base, ha spiegato, è in espansione. Prima si è tenuto un aperitivo con le autorità, nella sala del Capitello di Palazzo Nervegna. Successivamente, il sottosegretario Khare assisterà a un concerto dell'orchestra del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, orchestra diretta dal maestro Stefano Miceli. Prima del concerto, su proposta del parlamentare brindisino Mauro D'Attis, è stato osservato un minuto di silenzio in segno di rispetto nei confronti delle vittime del naufragio di Crotone. Khare sosterà a Brindisi oggi e domani, 27 febbraio. L'agenda è ricca di impegni.