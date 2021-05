Brindisi-Corfù all'insegna della sobrietà: "Ritorno alla normalità per i velisti"

In piena pandemia, sarà una regata sobria, ma comunque competitiva. Dopo un anno di stop causato dall’emergenza Covid, la Brindisi-Corfù riparte con la 35esima edizione. La manifestazione internazionale è stata presentata stamani, presso il porticciolo Marina di Brindisi, dal presidente del Circolo della vela Brindisi, Fabrizio Maltinti, alla sua prima regata.

Al momento sono 83 le barche iscritte, ma altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. Si tratta, come spiegato da Maltinti nella videointervista, di un ottimo risultato, se si considera che il target minimo fissato alla vigilia era di 50 equipaggi iscritti. Tenuto conto delle norme anti contagio vigenti anche all’estero, quest’anno non ci saranno i velisti stranieri, ad eccezione di quelli che hanno la barca ormeggiata sul territorio. Maltinti spiega come in appena 20 giorni sia stato fatto quello che solitamente viene fatto in nove mesi.

Davvero complessa, quindi, la pianificazione della regata, cui collaborano anche gli organizzatori con sede in Grecia. Si dovrà fare a meno del villaggio di regata solitamente allestito sul lungomare e degli spettacoli che da tradizione fanno da cornice all’evento, fra cui il galà finale delle premiazioni. Dal punto di vista agonistico, invece, non cambierà nulla. La partenza è prevista per domenica 13 giugno, dal porto esterno di Brindisi. Le barche si allineeranno all’altezza della diga di Punto Riso, sullo sfondo del castello Alfonsino.