"Da Brindisi navi moderne e adeguate nei collegamenti per la Grecia"

E’ stata tenuta a battesimo la nuova linea di collegamento fra Brindisi e Patrasso che sarà effettuata dalla compagnia Grimaldi con l’impiego di una seconda nave Ro-Pax Europa Palace. Il traghetto ha effettuato stamattina (mercoledì 7 dicembre) il suo primo ormeggio presso la banchina di Costa Morena Ovest. Nuovi collegamenti sono saranno effettuati, sempre da Grimaldi, dal porto di Bari, nell’ambito di un nuovo protagonismo della Puglia nelle autostrade del mare, in Italia e in Europa.

L’attivazione della seconda nave RoPax, Grimaldi garantirà 28 partenze settimanali di cui 22 partenze da Brindisi per Igoumenitsa e 6 da Brindisi per Patrasso con la possibilità di imbarcare in un solo anno oltre 150.000 camion che verranno quindi sottratti dalle autostrade italiane, favorendo così la transizione modale e quindi ecologica, per essere pienamente in linea con gli obiettivi green fissati dall’Unione Europea. La nuova linea Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso determinerà un forte impulso sia alla movimentazione delle merci sia dei passeggeri, in quanto si potranno trasportare sulle due navi Ro-Pax a settimana: fino a 3.100 camion; fino a 40.000 passeggeri nel periodo estivo; fino a 25.600 passeggeri nel periodo di bassa stagione.

Alla cerimonia svoltasi oggi a bordo della Ro-Pax-Europa Palace hanno partecipato Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group e Presidente di Alis, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, il comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, Fabrizio Coke, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e altri esponenti di istituzioni, aziende e associazioni di categoria del territorio.