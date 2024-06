La regata Brindisi - Valona si apre alla città: le barche ormeggeranno sul lungomare

Le barche a vela ormeggeranno sul lungomare Regina Margherita, proprio come avviene in occasione della Brindisi – Corfù. La regata Brindisi – Valona, giunta alla 13esima edizione, animerà il porto interno nell’ambito degli eventi legati al mare supportati dal Comune di Brindisi e dalla Regione Puglia. La gara è in programma il prossimo 4 luglio.

Il giorno precedente si svolgerà la cerimonia di saluto agli equipaggi. L’evento è organizzato dalla Lega Navale di Brindisi, presieduta da Salvatore Zarcone. Al momento sono 15 le barche iscritte. Zarcone fissa come target il superamento di quota 35. La regata è stata presentata stamattina (mercoledì 19 giugno) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città.

All’incontro con i giornalisti, moderato da Antonio Celeste, hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente dell’ottava zona della Fiv (Federazione italiana vela), Alberto La Tegola, il comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, capitano di vascello Luigi Amitrano, e l’assessore alle Attività produttive, Luciano Loiacono.

