Brindisi: ecco le maglie per la Serie C. Tifosi già in clima campionato

Entusiasmo alle stelle sulla scalinata Virgilio per la presentazione delle nuove maglie. Arigliano annuncia: “Servizio pullman per i tifosi da Brindisi a Taranto”. Il sindaco: “Il Fanuzzi sarà da Serie B”. Preso l’attaccante Bunino, proveniente dal Lecco

Primo bagno di folla per il Brindisi Fc, tornato in Serie C dopo 33 anni. Entusiasmo alle stelle stasera (sabato 19 agosto) sulla scalinata Virgilio, dove centinaia di tifosi, fra bandiere, cori, striscioni e fumogeni hanno seguito la cerimonia di presentazione delle maglie di gara in vista della stagione 2023-24.



Intervistati dai presentatori della serata, i giornalisti Cristina Cavallo e Fabrizio Caianiello, sul palco sono saliti il presidente Daniele Arigliano e il sindacoPino Marchionna. Il primo, come dichiarato anche a BrindisiReport nella video intervista a corredo dell’articolo, ha annunciato che sarà organizzato un servizio di trasporto a bordo di pullman verso lo stadio Iacovone di Taranto, in occasione delle partite casalinghe che i biancazzurri non potranno giocare allo stadio Fanuzzi, fin quando non saranno ultimati i lavori di omologazione. Il primo cittadino ha assicurato che l’amministrazione comunale darà il proprio supporto per garantire questo servizio di trasporto.

Marchionna ha inoltre parlato dei lavori al Fanuzzi: “Lo stadio sarà bellissimo - afferma il sindaco - continueremo a migliorarlo. Forse diventerà uno stadio che potrà affrontare anche la Serie B”. E poi Marchionna ha anticipato che la prossima settimana, in occasione della prima seduta della giunta comunale al rientro dalle ferie, inviterà gli assessori ad acquistare un abbonamento a testa.

Il direttore generale Pierluigi Valentini ha parlato del riconfermato mister Danucci, come “il migliore della Serie C” e ha assicurato che la squadra venderà cara la pelle in ogni partita. Sul palco anche il responsabile marketing Dario Stefanelli e Marco Cascarano in rappresentanza dello sponsor tecnico Mizuno, azienda che fornisce maglie e vestiario.

Le quattro maglie con la V sono state indossate dai calciatori Nicola Bizzotto, Franco Gorzelewski, Davide Petrucci e capitan Malaccari. Presente anche l'attaccante Cristian Bunino, fra i protagonisti della promozione del Lecco in Serie B, che domani si legherà ufficialmente al Brindisi.