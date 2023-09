Scuolabus elettrici e tablet per le famiglie: "Nuovi strumenti contro la dispersione scolastica"

I genitori potranno monitorare tramite tablet, in tempo reale, gli spostamenti degli scuolabus. Il nuovo servizio fornito dal Comune di Brindisi e dalla Stp (Società di trasporto pubblico) Brindisi parte contestualmente all’entrata in servizio di due nuovi scuolabus elettrici. I due mezzi sono stati presentati stamattina (lunedì 11 settembre), davanti al Comune di Brindisi, dal vicesindaco Massimiliano Oggiano e dal presidente della Stp Brindisi, Salvatore Tomaselli.

Le nuove vetture sono in grado di accogliere 18 bambini ciascuna. I pullman collegheranno le contrade con le scuole cittadine. Circa 50 bambini distribuiti fra circa 25 familiari fruiranno del servizio con tariffa pari a 20 euro su base mensile, e in misura complessiva per tutto l'anno scolastico 2023/2024 a 180 euro.

Gli scuolabus erano stati acquistati dalla precedente amministrazione comunale nell’ambito del Progetto operativo di dettaglio (Pod) "Tutti a bordo andiamo a scuola!", finanziato con fondi ministeriali e relativo al "Programma sperimentale per la promozione del trasporto scolastico sostenibile".

Nel videoservizio le interviste a Oggiano e Tomaselli.