Immobili comunali in vendita: "Puntiamo a introiti per due milioni di euro"

Il Comune di Brindisi conta di introitare 2 milioni di euro dal piano di alienazione dei beni immobili comunali. Lo ha spiegato l’assessore al Bilancio, Cristiano D’Errico, nel corso di una conferenza stampa svoltasi stamani (giovedì 15 ottobre) presso Palazzo di Città, in presenza anche della dirigente del settore, Gelsomina Macchitella. Per quanto riguarda le case popolari, non si procederà con un bando, ma con una richiesta di interesse ai legittimi intestatari. Fra i beni alienabili rientra anche la piscina di contrada Masseriola, rispetto alla quale sono state riscontrate delle “difficoltà tecniche”, ha dichiarato D’Errico a BrindisiReport, in via di risoluzioni.