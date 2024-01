Cobas: "Migliaia di lavoratori a rischio, facciamo fronte comune contro tutte le vertenze"

I posti di lavoro a rischio sono migliaia. Lo denuncia il segretario provinciale del sindacato Cobas, Roberto Aprile, durante la conferenza stampa di presentazione del corteo contro la crisi occupazionale che affligge il territorio organizzato per mercoledì prossimo (31 gennaio), con ritrovo alle ore 9.30 presso piazza Crispi e meta finale in piazza Santa Teresa, davanti alla sede della prefettura.

Nella sede del sindacato in viale Commenda erano presenti un gruppo di lavoratori coinvolti in varie vertenze. La più recente è quella riguardante la Sir, azienda portuale che ha messo in cassa integrazione 83 dipendenti a seguito della fortissima riduzione delle attività di carico e scarico carbone per la centrale Enel Federico II di Cerano. Il Cobas da tempo sostiene anche i lavoratori della Dcm (ex Gse) rimasti a casa e quelli della Basell finiti in cassa integrazione a seguito della chiusura dell'impianto del P9t, oltre ai precari delle ditte Teorema, Sanitaservice, Santa Teresa e Brindisi Multiservizi.

Roberto Aprile lancia l’invito a costituire un fronte unitario e compatto contro queste emergenze occupazionali. Al termine del corteo, il segretario del Cobas sarà ricevuto in prefettura, dove chiederà un incontro al governo nazionale e a quello regionale.

