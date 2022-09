Bagno di folla per la New Basket: "Prendamoci la salvezza e poi divertiamoci"

Più di mille tifosi hanno tenuto a battesimo la Happy Casa Brindisi. La cerimonia di presentazione della squadra di coach Vitucci è tornata nel consueto, suggestivo, scenario del lungomare Regina Margherita, ai piedi di una gremitissima scalinata Virgilio. In un clima di festa ed entusiasmo, il presidente Nando Marino e coach Vitucci hanno fissato l'obiettivo prioritario: ossia la salvezza.

La New Basket, per l'11esimo anno consecutivo, è ai nastri di partenza del campionato di Serie A1. Domani (venerdì 9 settembre), in occasione del Memorial Pentassuglia, ci sarà il debutto al PalaPentassuglia, contro il Kk Mornar Bar (Montenegro). L'esordio in campionato avverrà il 2 ottobre, in casa della Scaligera Verona. Domenica 8 ottobre la prima al PalaPentassuglia, contro Napoli.

Durante la serata, il presidente Nando Marino ha anche fatto il punto sull'iter per l'avvio dei lavori di realizzazione della New Arena. "Se non inziamo i lavori - ha dichiarato il presidente - l'anno prossimo non sarò qui".