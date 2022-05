Regata Brindisi-Corfù: partenza il 12 giugno, tanti eventi collaterali

Start il 12 giugno. Stamattina (sabato 21 maggio) è stata presentata la 36esima edizione della regata Internazionale “Brindisi-Cofù”. Si tratta della regata d’esordio per il presidente del Circolo della vela di Brindisi, Fabrizio Maltinti. L’evento si è svolto presso l’auditorium dell’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale. Come di consueto la gara sarà preceduta da una serie di manifestazioni collaterali che si svolgeranno già a partire da sabato 4 giugno. Sono previsti infatti dei concerti, laboratori di cucitura per la composizione di vele, lezioni sui nodi e altro ancora. Ne parlano, nel videoservizio, Fabrizio Maltinti e l’assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto.