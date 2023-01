Il Presepe vivente a San Pietro: in scena solidarietà e tradizione

SAN PIETRO VERNOTICO - I ragazzi dell'Unitalsi hanno rallegrato la serata con canti e musica. Un corteo con i Re Magi e gli sbandieratori di Oria ha animato le vie del paese. Si sono conclusi con una manifestazione che ha coinvolto tutte e tre le parrocchie del territorio gli eventi natalizi organizzati a San Pietro Vernotico dall'Amministrazione comunale. Ieri, venerdì 6 gennaio, la tradizione e l'aggregazione hanno incontrato la solidarietà. Un corteo è partito dalla Chiesa dei Santissimi angeli custodi, ha attreversato via Brindisi e dopo una sosta in piazza del Popolo ha raggiunto la Grotta della Madonna di Lourdes passando per via Lecce. L'animazione è stata a cura di Unitalsi l'associazione che si occupa di persone con disabilità del territorio. L'esibizione è stata organizzata in collaborazione con l'associazione "Dopo di noi", anch'essa impegnata in attività con persone disabili.

Il presepe vivente, allestito nel terreno retrostante la Grotta, ancora una volta non ha deluso i visitatori. In scena la tradizione, la storia, l'aggregazione, gli antichi mestieri, i valori di un tempo, ma soprattutto l'impegno e la voglia di realizzare cose belle per il paese. L'organizzazione è a cura del comitato "San Giovanni Bosco", la buona riuscita dell'evento è stata resa possibile grazie alla collaborazione e partecipazione di decine di volontari di tutte le età. L'appuntamento, si spera, è per il prossimo anno.