Preservare i reperti di Torre Guaceto, il Consorzio: "Serve un museo specifico"

SERRANOVA (CAROVIGNO) - Si è da poco conclusa la quarta campagna di scavi archeologici presso la Riserva naturale di Torre Guaceto. Oggi, 17 luglio, la presentazione dei risultati al centro visite Al gawsit, sito a Serranova (leggi l'articolo).

Nelle immagini, Teodoro Scarano, direttore dello scavo e responsabile scientifico del laboratorio di archeologia, e Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di gestione dell'area, espongono gli esiti delle attività.

Nel solo mese di giugno 2024, sono state rinvenute ben 43 tombe antiche sotto la sabbia della Riserva, al cospetto delle 65 relative alle tre campagne precedenti.

Nelle urne sono stati trovati corredi in metallo, spilloni, fibule ed armille. Molti gli ornamenti femminili, pochi i maschili. Alcune tombe sono prive di ossa, tanto da far presupporre a delle "celebrazioni senza defunti", un po' come accaduto per il milite ignoto.

