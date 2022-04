Ospite d'onore: la presidente della Repubblica Ellenica in visita a Brindisi

Katerina Sakellaropoulou, presidente della Repubblica Ellenica, è stata in visita a Brindisi oggi, venerdì 8 aprile. E' stata accompagnata in un breve tour della città. Ha visitato le colonne romane, palazzo Nervegna, dove è stata accolta dal sindaco Riccardo Rossi, e gli scavi archeologici del Nuovo Teatro Verdi. Domani mattina si sposterà in provincia di lecce, per visitare i comuni della Grecìa Salentina, per i vent’anni della nascita dell'Unione.

L'evento si terrà fra sabato 9 e domenica 10 aprile. Due giorni durante i quali ogni singolo comune dell'Unione, in un itinerario che partirà da Castrignano de' Greci e si concluderà a Corigliano d'Otranto - salvo variazioni -, potrà accogliere la presidente, che sarà proclamata cittadina onoraria della Grecìa Salentina.