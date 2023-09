Prima mareggiata dopo i lavori di riqualificazione: l'acqua continua a distruggere. Spiaggia cancellata

Inutile girarci intorno, senza adeguati interventi in mare per evitare l'erosione costiera, nessuna opera sulla terraferma potrà mai considerarsi perfetta. A Torre San Gennaro, marina di competenza del Comune di Torchiarolo, la prima mareggiata dopo i lavori di riqualificazione del paesaggio costiero, ultimati a luglio scorso, costati milioni di euro, ha nuovamente inghiottito la spiaggia e raggiunto il piazzale panoramico oggetto di ristrutturazione divorando la parte sottostante e facendo temere nuovi crolli.

Ha retto, invece, il muro a ridosso della ex "spiaggetta" realizzato attraverso profonde trivellazioni nel terreno e supportato da grossi pali metallici pronfondi oltre sei metri. Il video pubblicato è stato girato tra ieri e oggi. Anche le caratteristiche dune rischiano di essere cancellate per sempre, se non si interviene con opere in mare.

Nella mattinata di oggi, alcuni tecnici comunali hanno eseguito un sopralluogo a Torre San Gennaro, al vaglio l'ipotesi di reinstallare i cubi di cemento a protezione, rimossi a inizio estate su prescrizione della Sovrintendenza, fino alla realizzazione degli interventi in mare di cui non si conosce il progetto.