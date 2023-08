Progetto Edison: gli oppositori in piazza. Le dichiarazioni e le posizioni

La manifestazione, organizzata dalla Cgil, ha visto la partecipazione di partiti, associazioni, ma anche di tante famiglie. Tutti critici, per vari motivi, nei confronti del deposito di Gnl nel porto

BRINDISI - Come annunciato, si è svolta oggi a Brindisi la manifestazione, organizzata dalla Cgil, per dire "no" al progetto di Edison, che prevede un deposito di Gnl a Costa Morena, nel porto di Brindisi. Presenti sicuramente più di 500 persone.

Esponenti dei partiti, delle associazioni, ma anche famiglie. Parte della società civile che è scesa in piazza è dubbiosa sulla posizione, ad esempio, altri sono contrari al progetto in sè.

Nel video, le dichiarazioni di Riccardo Rossi (Brindisi Bene Comune ed ex sindaco), Roberto Fusco (Movimento 5 Stelle), Antonio Macchia (segretario generale Cgil Brindisi), Maria Ventricelli (Italia Nostra) e Maurizio Bruno (consigliere regionale del Partito Democratico).