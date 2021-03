Consiglio comunale dei ragazzi: Marta e Naomi presentano i loro programmi

Entra nel vivo la campagna elettorale per l’elezione del prossimo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi. Le due candidate sindaco, Marta Caiulo, 9 anni, della scuola primaria Calò, per la lista “Uniti”, e Naomi De Vito, 12 anni, della scuola secondaria di primo grado Marzabotto, per la lista “Costruire insieme il Ccr”, si presentano a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città in vista del voto.

La campagna elettorale, in programma fino a domenica 21 marzo, vede protagonisti 96 studenti delle scuole di Brindisi come candidati al Consiglio Comunale dei Ragazzi. A partire dalla prossima settimana, oltre 4000 alunni della città, esprimeranno la propria preferenza attraverso il voto digitale.