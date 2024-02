La protesta degli agricoltori: oltre cento trattori per le vie della città

"Siamo allevatori nel sangue e voi ce lo state togliendo”, “No farmers, no food, no future”, “La Terra è vita”, “Difendiamo il Made in Italy”, “avete fatto morire l’agricoltura ma non ci toglierete la dignità” sono questi gli slogan che hanno accompagnato la protesta dei trattori che nella giornata di oggi, giovedì 1 febbraio, ha coinvolto anche gli agricoltori del Brindisino. Dopo il sit-in svoltosi ieri a Carovigno, oggi, oltre cento trattori provenienti da tutta la provincia hanno sfilato per le vie della città.

