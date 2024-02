"Solo gli agricoltori italiani posso garantire il cibo sano e i cittadini devono capirlo"

Agricoltori in protesta anche nelle campagne a sud di Brindisi. Nella giornata di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, decine di imprenditori agricoli hanno dato vita a un sit-in in un terreno sito a ridosso della rotatoria posta sulla provinciale che collega San Pietro Vernotico a Torchiarolo, a poche centinaia di metri dallo svincolo per la strada statale 613 (Brindisi-Lecce) e dalla piattaforma di distribuzione Eurospin sita nella zona artigianale di San Pietro. Hanno partecipato agricoltori provenienti da San Pietro, Torchiarolo, Squinzano, Surbo, Brindisi, Tuturano, Cellino San Marco e altri paesi della zona.

