Degrado e "crateri" sulle strade: la protesta dei residenti di Bozzano

I residenti del rione Bozzano protestano contro il degrado che circonda le loro abitazioni. Franco D'Aprile, in rappresentanza del comitato civico, ha espresso il suo disappunto nei confronti dell'amministrazione comunale per la scarsa attenzione nei confronti delle problematiche che affliggono il quartiere. La più sentita è quella riguardante i crateri che si sono formati in viale Belgio, dove le radici dei pini stanno sollevando l'asfalto, creando vistosi avvallamenti. Inoltre si chiede un aggiornamento della segnaletica stradale e l'apertura del campo di bocce dato in gestione alla Polizia di Stato, oltre a una serie di altrii interventi che renderebbero il rione più a misura d'uomo.