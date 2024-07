Crisi industriale, nuova protesta dei lavoratori: “Vogliamo risposte”

La crisi occupazionale continua a mordere e al momento non si vedono sbocchi significativi. I sindacati Fim - Cisl, Cgil e Uiltrasporti hanno dato vita stamattina a una protesta presso la rotatoria situata sulla strada per Pandi, alle spalle del petrolchimico. Decine di lavoratori presidiano la rotatoria, chiedendo risposte sul loro futuro. La richiesta è rivolta alle istituzioni locali e nazionali. Il sit in è stato organizzato in concomitanza con la presenza a Brindisi del ministero all’Ambiente, Pichetto Fratin, che in prefettura ha incontrato i rappresentanti dei sindacati, per poi partecipare alla cerimonia di chiusura dei lavori di messa in sicurezza della discarica di Micorosa.