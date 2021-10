Parcheggi dell'ex Di Summa riservati ai "vip": protestano infermieri e soccorritori

Il parcheggio interno dell'ex Di Summa è riservato solo ad alcuni “Vip”. In questa categoria non rientrano evidentemente infermieri, soccorritori e autisti del 118, protagonisti di un sit in di protesta che stamani (giovedì 14 ottobre) si è svolto all'esterno della struttura ospedaliera. Giuseppe Cardone, in rappresentanza dei colleghi, esprime disappunto per una decisione ritenuta ingiusta nei confronti dei lavoratori. Trovare un parcheggio nel piazzale esterno all'ex ospedale è infatti impresa al limite dell'impossibile. E vinto che lo si trovi, ci sarebbe da pagare la sosta fra le strisce blu. Questa situazione va avanti da mesi