Raggiri delle autovetture, gli arresti dei carabinieri di Mesagne

MESAGNE - Noleggiavano le auto, pubblicavano gli annunci di vendita su internet, anche su Facebook, incassavano e facevano sparire soldi e autovetture. Queste ultime venivano riconsegnate dove erano state noleggiate, i soldi invece finivano su altri conti correnti. Si è conclusa con tre arresti e quattro denunciati a piede libero l'operazione dei carabinieri di Mesagne. La presunta associazione per delinquere puntava su auto di grossa cilindrata, raggirando gli ignari acquirenti. Gli arrestati ai domiciliari sono tutti mesagnesi: Cosimo Facecchia (32 anni), Antonio Cleti (37 anni) e Ivan Carriero (39 anni). Devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla truffa nella compravendita di autovetture, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Ci sono inoltre quattro persone denunciate per favoreggiamento: A.D. (nata in Germania, 57 anni), A.A. (nata a Mesagne, 39 anni), A.G. (latianese di 51 anni), L.C. (mesagnese di 60 anni).