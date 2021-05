"Ripartiamo dopo l'incendio": riapre il chiosco del pane al rione Paradiso

In meno di 48 ore ripristinata la struttura in via Fogazzaro. La titolare: "Grazie agli amici e alla comunità del quartiere"

Non si sono persi d’animo. Dopo l’incendio doloso subito martedì notte (11 maggio) Valentina Del Monte e i suoi familiari, con il preziosissimo aiuto degli amici e dell'intera comunità del rione Paradiso, si sono subito attivati per riattivare il chiosco del pane aperto in via Fogazzaro. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, i danni sono rimasti circoscritti alla parete laterale. Ma il raid incendiario avrebbe avuto ben altre conseguenze se le fiamme avessero raggiunto le bombole di Gpl che si trovavano all’interno. La titolare, Valentina Del Monte, svegliata nel cuore della notte da pompieri, polizia e vicinato, si è subito recata sul posto. La prima reazione è stata di sgomento, per tutta la famiglia. Ma una volta superato lo shock iniziale, la determinazione ha avuto la meglio. “In meno di 48 ore- racconta l’esercente a BrindisiReport – abbiamo ripristinato la struttura. Stasera (giovedì 13 maggio) siamo pronti per ripartire”.