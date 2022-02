Persona scomparsa: i vigili del fuoco impegnati nelle ricerche (a buon fine)

Oltre alle unità cinofile, anche un moderno sistema di carte geografiche computerizzato. Nel giro di pochi minuti, una volta ricevuta la segnalazione di persona scomparsa, i vigili del fuoco hanno allestito nei pressi della zona industriale di Brindisi la cosiddetta unità di comando locale (comunemente chiamato Ucl o anche Af/Ucl, ovvero auto furgone/Ucl). Si tratta di una postazione mobile di comando e coordinamento, indispensabile per la gestione di interventi che richiedono l'impiego di risorse consistenti in termini di mezzi e di uomini del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dalla zona industriale i vigili del fuoco hanno potuto coordinare tutti gli enti del brindisino di 80 anni che ieri mattina (domenica 7 febbraio) si era allontanato in bici della sua abitazione, senza farvi rientro. Fortunatamente intorno alle ore 9 odierne il pensionato è stato ritrovato, in buone condizioni di salute, in zona Jaddico. Nel corso della notte i pompieri avevano perlustrato la zona industriale. Stamattina erano entrati in azione anche i cani molecolari. Da quei furgoncini i pompieri monitorano l’andamento delle ricerche, indicando, tramite il sistema cartografico, le zone da battere a tutti gli enti in campo. Lo stesso sistema era stato impiegato anche in occasione delle ricerche, anche in quel caso a buon fine, della pensionata di Mesagne che nelle scorse settimane si era smarrita per più di due giorni nelle campagne.